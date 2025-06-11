نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يكشف: هؤلاء من لاعبى الزمالك تواصلوا مع زيزو بعد الانتقال للاهلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة صحة ما ذكره أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الجديد حلو استمرارية تواصله مع بعض لاعبي الزمالك حتى الآن.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن زيزو مازال على تواصل مع خمسة لاعبين داخل الزمالك والذين قدموا له التهنئة على انتقاله للنادي الأهلي.

وأوضح شبانة أن الخماسي هم ناصر ماهر وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومحمد عواد وعبدالله السعيد.

وأتم شبانة بأن الخماسي تنموا له التوفيق مع الأهلي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

