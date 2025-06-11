نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عمر رئيسا للجنة الكرة فى الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى اختيار محمد عمر نجم النادى الأسبق رئيسا للجنة الكرة بالنادى على أن يكون صلاحيات تلك اللجنة اختيار الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم وكذلك اختيار اللاعبين الجدد والراحلين.

ومنحت إدارة نادى الاتحاد السكندرى الصلاحيات الكاملة لمحمد عمر فى اختيار أعضاء اللجنة.

ووافق محمد عمر على تولى رئاسة اللجنة متطوعًا مؤكدًا إنه لايستطيع أن يتأخر عن خدمة ودعم النادى من أى موقع.

والجدير بالذكر أن محمد عمر أحد نجوم نادى الاتحاد السكندرى ومنتخب مصر فى الثمانينات وتولى تدريب الاتحاد السكندرى أكثر من مرة كما تولى تدريب عدة أندية منها المصرى وحرس الحدود وكذلك المنتخب العسكري.

ومن المقرر أن يعلن عمر عن أعضاء اللجنة خلال الأيام المقبلة.

