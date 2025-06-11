نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: تركي آل الشيخ الرابح الأكبر من صفقة زيزو حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة برؤية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية وقدرة على استغلال أي حدث تسويقيا.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم بأن تركي آل الشيخ إستفاد جيدا من صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي بعدما نجح في إجراء أول حوار تليفزيوني معه عقب انتقاله للأهلي في قناة mbc السعودية إضافة ظهوره في إعلان ترويجي لأحد الأفلام المنتظر عرضها من إنتاج هئية الترفيه ليحقق مكاسب ترويجية وإعلامية كبيرة.

