موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، في إطار منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب مرسيدس بنز، مواجهة تشيلسي ولوس أنجلوس، ضمن فعاليات الجولة الأولي من مسابقة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وأوقعت القرعة تشيلسي في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من لوس أنجلوس إف سي، وفلامنجو البرازيلي، والترجي الرياضي التونسي.

موعد مواجهة تشيلسي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، في تمام الساعة العاشرةمساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

