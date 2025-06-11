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أحمد جودة - القاهرة - استدل الستار مساء أمس الثلاثاء على منافسات المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمسابقة كأس العالم 2026، والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وصعد إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، 18 منتخبًا. وتم تقسيم إلى 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 منتخبات.

المتأهلون إلى كأس العالم 2026 من قارة آسيا حتى الآن

▪︎المجموعة الأولى.. تأهلت إيران وأوزبكستان إلى كأس العالم 2026، بينما صعدت قطر والإمارات إلى المرحلة الرابعة.

▪︎المجموعة الثانية.. تأهلت كوريا الجنوبية والأردن إلى كأس العالم 2026، بينما صعدت العراق وعمان إلى المرحلة الرابعة.

▪︎المجموعة الثالثة.. تأهلت اليابان وأستراليا إلى كأس العالم 2026، بينما صعدت السعودية وإندونيسيا إلى المرحلة الرابعة.

وتنطلق منافسات المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا، في شهر أكتوبر القادم، وستكون من دور واحد، ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

