منتخبنا يتأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026

عمّان - العُمانية: تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم بعد تعادله مع المنتخب الفلسطيني 1 / 1 في مباراة الإياب التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمّان ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك.
بداية حذرة من المنتخبين وكاد المنتخب الفلسطيني أن يفتتح التسجيل بواسطة اللاعب مشيل تيرمياني من متابعة لهجمة لكن كرته اصطدمت بالعارضة.
انحصر اللعب في وسط الملعب مع محاولات عدة لمنتخبنا في الربع الأول من الشوط الأول.
ومن مراوغة وتوغل كاد المنذر العلوي أن يسجل لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 27 لكن كرته اعتلت العارضة.
وتمكن المنتخب الفلسطيني من التقدم من ركنية أسكنها عدي خروب برأسه يمين حارس منتخبنا فايز الرشيدي في الدقيقة 47.
وأجرى رشيد جابر مدرب منتخبنا الوطني تغييرًا بخروج خالد البريكي ودخول محسن الغساني لزيادة الفعالية الهجومية لمنتخبنا.
وتحصّل لاعب منتخبنا الوطني حارب السعدي على البطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 72 ليعلب منتخبنا منقوص العدد.
وفي الدقيقة 94 تحصّل منتخبنا لركلة جزاء بعد تعرض اللاعب محسن الغساني لعرقلة، سددها نجم منتخبنا عصام الصبحي بنجاح ليسكنها في شباك المنتخب الفلسطيني.
وبهذا التعادل رفع منتخبنا رصيده إلى 11 نقطة ليرافق المنتخب العراقي إلى الملحق الآسيوي، فيما تأهل منتخبا كوريا الجنوبية والأردن مباشرة إلى المونديال العالمي.
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