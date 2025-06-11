فـي تصفيات مونديال 2026: البرازيل والإكوادور تحسمان تأهلهما والاوروجواي على المشارف

ساو باولو ـ أ.ف.ب: حجزت البرازيل مكانا لها في نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم الثلاثاء بفوزها الهزيل على الباراجواي 1-0 في ساو باولو، هو الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وحذت الإكوادور حذوها بتعادلها امام مضيفتها البيرو 0-0. ويدين بطل العالم خمس مرات بحسمه بطاقة التأهل الى هدف فينيسيوس جونيور (44).

وجاء هدف نجم ريال مدريد الاسباني من مسافة قريبة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول اثر تمريرة الوافد الجديد الى مانشستر يونايتد الانجليزي، ماتيوس كونيا. وكان الفوز بمثابة الهدية المثالية لأنشيلوتي في عيد ميلاده الـ 66، بعد ان تعادل الـ»سيليساو» امام الاكوادور من دون اهداف الاسبوع الماضي في مباراته الأولى. وأشاد مدرب ريال السابق أنشيلوتي بـ «التزام» فريقه «وسلوكه» مضيفا: «كانت مباراة جيدة مع شوط أول جيد جدا، على الرغم من اننا عانينا قليلا لان الباراجواي خصم صلب جدا ولقد تباطأنا قليلا في الثاني». وعزز فوز الاوروجواي على فنزويلا 2-0 في مونتيفيديو من فرص التأهل بالنسبة للبرازيل او الباراجواي عندما التقيا على ملعب كورنثيانز. وكانت الباراجواي بحاجة لنقطة واحدة من أجل التأهل، في حين أن البرازيل احتاجت للفوز من أجل العبور. وفي مجريات اللقاء، كان المنتخب البرازيلي من استغل سقوط فنزويلا من خلال اقتناص هدف الفوز عبر فينيسيوس قبل دقيقة من نهاية الشوط الاول، لكنه عانى لخلق فرص عدة وصولا لتلك اللحظة. أضاع كونيا فرصة ذهبية بعد ان صوب كرة رأسية بعيدا عن المرمى من وضعية مناسبة (35)، لكنه سرعان ما عوض من خلال مساهمته بهدف المباراة الوحيد عندما وصلته الكرة من رافينيا الذي قام بمجهود كبير راوغ فيه ثلاثة مدافعين قبل ان تصل الكرة الى كونيا داخل منطقة الجزاء الذي عكسها عرضية منخفضة لفينيسيوس الذي تابعها في المرمى (44). وتقدمت البرازيل الى المركز الثالث في ترتيب أميركا الجنوبية برصيد 25 نقطة من 16 مباراة، لتضمن احتلالها احد المراكز الستة الاولى وبالتالي التأهل بشكل مباشر. ورأى أنشيلوتي عن نظرته الى الصيف المقبل أنه لديه «قائمة طويلة جدا» من 70 لاعبا في ذهنه، بمن فيهم نيمار الغائب بداعي الاصابة. وتابع «أحببت اللاعبين الذين كانوا معي في هذه التشكيلة بسبب التزامهم، سلوكهم والاجواء». من جهتها، تجمد رصيد الباراجواي عند 24 نقطة، ولا تزال بحاجة لنقطة إضافية فقط من أجل خطف بطاقة التأهل للمرة الاولى منذ عام 2010. وضمنت الاكوادور مفاجأة التصفيات ايضا تأهلها من خلال تعادلها السلبي امام مضيفتها البيرو في ليما. وتحتل الاكوادور المركز الثاني برصيد 25 نقطة لتضمن تأهلها للمرة الخامسة في تاريخها والثانية تواليا. واقتربت الاوروجواي من التأهل من خلال فوزها على فنزويلا في حين فقدت تشيلي حظوظها من خلال الخسارة امام بوليفيا 0-2. سجل لمصلحة فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا كل من رودريجو أجيري وجورجيان دي أراسكايتا ليصبح بطل العالم مرتين على مشارف التأهل الى نهائيات العام المقبل. فعلى غرار الباراجواي، تحتاج الاوروجواي صاحبة المركز الرابع بـ 24 نقطة؛ لنقطة أيضا من مباراتيها الاخيرتين للتأهل. اما فنزويلا التي تبحث عن التأهل للمرة الاولى في تاريخ البلاد فتحتل المركز السابع بـ 18 نقطة من 16 مباراة. وتعادلت الأرجنتين بطلة العالم والمتأهلة منذ مراحل عدة امام كولومبيا 1-1 في بوينوس أيريس. منح نجم ليفربول الانجليزي لويس دياس المنتخب الكولومبي التقدم بهدف رائع بعد ان تجاوز ثلاثة مدافعين (24)، وتعززت فرصه اكثر بعد طرد أنزو فيرنانديس من الجانب الارجنتيني قبل 19 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي للمباراة. لكن الآمال الكولومبية بانتزاع فوز ثمين تلاشت في الدقيقة 81 عندما سجل تياجو ألمادا هدف التعادل. وفيما تحلق الارجنتيني في صدارة برصيد 35 نقطة بفارق 10 عن أقرب منافسيها، تحتل كولومبيا المركز السادس بـ 22 نقطة. يتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة الى النهائيات فيما يخوض صاحب المركز السابع ملحقا عالميا. وتغلبت بوليفيا على تشيلي 2-0 لتنهي آمال بطل أميركا الجنوبية السابق بالتأهل. وتغيب تشيلي عن النهائيات للمرة الثالثة تواليا، ليتواصل التراجع الدراماتيكي لمنتخب «لا روخا» الذي توج بطلا لكوبا أميركا في عامي 2015 و2016.