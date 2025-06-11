انطلاق فعاليات الدورة التكوينية الإقليمية للسباحة البارالمبية لدول غرب آسيا ببوشر

كتب ــ عبدالله الجرداني:

انطلقت بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر فعاليات الدورة التكوينية الإقليمية للسباحة البارالمبية، التي تنظمها اللجنة البارالمبية العمانية بالتعاون مع الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا والاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة، وتستمر فعالياتها حتى 13 يونيو الجاري بمشاركة 20 متدربا من الدول العربية ومنطقة غرب آسيا حيث يحاضر في الدورة محاضرين متخصصين في مجال السباحة البرالمبية وهم د. مصباح جعفر ود. محمد جعفر و د.خالد عبد العزيز القرشي. وفي كلمة الافتتاح قال الدكتور منصور بن سلطان الطوقي رئيس اللجنة البارالمبية العمانية: تأتي الدورة كأول حدث من نوعه في سلطنة عمان، مما يعكس التزام اللجنة البارالمبية بتحقيق استراتيجية التنوع وتوفير فرص جديدة للأشخاص من ذوي الإعاقة من ممارسة أنشطة رياضية مختلفة، مؤكدا أن الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الرياضة البارالمبية في المنطقة، وقال: نسعى من خلال هذه الدورة إلى بناء كوادر مؤهلة قادرة على دعم الرياضيين من ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي والبنية التحتية للسباحة البارالمبية محليا وإقليميا، كما أن استضافة هذه الدورة لأول مرة في سلطنة عمان تؤكد التزامنا بالتنمية المستدامة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تماشياً مع رؤية عُمان 2040 في تعزيز الإدماج المجتمعي وتمكين ذوي الإعاقة عبر الأنشطة الرياضية. بعدها انطلقت الدورة التي تضمنت جلساتها أوراق عمل نظرية وعملية تغطي أساسيات تدريب السباحة البارالمبية لفئات الإعاقات المختلفة بالإضافة إلى التحكيم والتصنيف الطبي وفق المعايير الدولية. كما تشتمل الدورة على محور إدارة الفرق والمنافسات البارالمبية، حيث توفر الدورة فرصة لتبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي في هذا مجال السباحة البارالمبية. يذكر ان الدورة تهدف إلى تأهيل وتكوين مدربي ومصنفي رياضة السباحة البارالمبية وتأهيل وتكوين الحكام والإداريين في رياضة السباحة البارالمبية واطلاع الدارسين على آليات وسياسات التأهل في الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028، وتطوير الكوادر الوطنية في المنطقة العربية وغرب آسيا في مجالات رياضة السباحة البارالمبية.