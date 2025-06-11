السيب يواجه نادي جوا الهندي فـي مباراة الملحق بدوري أبطال آسيا والشباب يشارك فـي دوري التحدي الآسيوي

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن قوائم الأندية المشاركة فـي بطولاته الثلاث

كتب ـ خالد الجلنداني :

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم امس عن قوائم الأندية المشاركة في بطولاته الثلاث للأندية للرجال لموسم 2025 - 2026، التي تشمل دوري أبطال آسيا النخبة «ACL Elite»، ودوري أبطال آسيا «2 ACL Two» ودوري التحدي الآسيوي «ACGL» وفقًا لتوزيع المقاعد النهائي واعتماد الأندية المرخص لها. وتشهد البطولات الثلاث مشاركة 85 نادياً من 37 اتحاداً وطنياً، بما في ذلك الدور التمهيدي، وهو ما يعكس التزام الاتحاد القاري بتنظيم بطولات عالية المستوى تعزز تطور كرة القدم في قارة آسيا ومن المقرر إقامة مباريات الدور التمهيدي يومي 12 و13 أغسطس 2025، في حين تُسحب قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة وقرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني يوم 15 أغسطس، على أن تُسحب قرعة دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي يوم 28 أغسطس، ويشهد دوري أبطال آسيا النخبة مشاركة 26 ناديًا تمثّل ستة اتحادات في كل من منطقتي الغرب والشرق، بواقع 11 ناديًا تتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، وناديين من كل منطقة يتنافسان عبر التصفيات التمهيدية «الملحق»، فيما تنطلق منافسات دور المجموعات في 15 سبتمبر القادم. أما دوري أبطال آسيا 2، الذي يعد البطولة الأوسع من حيث عدد الأندية، فيضم 29 فريقًا تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات بواقع 14 من الغرب و15 من الشرق، إضافة إلى 6 أندية تشارك في المرحلة التمهيدية، فيما يبدأ دور المجموعات في 16 سبتمبر القادم. وفي بطولة دوري التحدي الآسيوي، يشارك 26 ناديًا، حيث تضم مرحلة المجموعات 5 أندية من الغرب و3 من الشرق، وتنطلق المنافسات في 25 أكتوبر القادم ومن المقرر أن تشهد المرحلة التمهيدية للبطولة مشاركة 18 ناديًا بواقع 10 من الغرب و8 من الشرق، على أن يتم تأكيد المباريات لاحقًا عقب اعتماد القوائم النهائية. مشاركة السيب والشباب وسوف تشهد مسابقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة ناديي السيب بطل دوري عمانتل ونادي الشباب بطل كأس جلالة السلطان لكرة القدم، حيث سيشارك نادي السيب في دوري أبطال آسيا « 2 ACL Two» في حالة فوزه على نادي جوا الهندي في مباريات الدور التمهيدي، حيث يشارك في هذا الدوري 29 ناديا تمثل (14 من الغرب و15 من الشرق، بما فيهم الخاسرون من الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا للنخبة)، يتأهلون إلى دور المجموعات بينما تتنافس ستة أندية أخرى على المقاعد المتبقية عبر الدور التمهيدي في الغرب يلتقي نادي السيب العماني مع نادي جوا الهندي، ويواجه ريجار تاداز الطاجيكي فريق آهال من تركمانستان. وفي الشرق، يلعب نادي مانيلا ديجر الفلبيني أمام بيرسيب باندونج الإندونيسي ويتأهل الفائز من كل مواجهة إلى دور المجموعات الذي ينطلق في 16 سبتمبر، فيما تنتقل الفرق الخاسرة إلى دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي. أما نادي الشباب بطل كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم سوف يشارك في دوري التحدي الآسيوي وتأهل للمشاركة دون خوض اي مباراة في المحلق، حيث يشهد هذا الدوري مشاركة 26 نادياً، وينطلق دور المجموعات في 25 أكتوبر، بمشاركة خمسة أندية من الغرب وثلاثة من الشرق بالإضافة إلى تلك الأندية، سيكون هنالك 10 أندية أخرى تتنافس في الدور التمهيدي لمنطقة الغرب، وثمانية أندية في الدور ذاته بمنطقة الشرق. أما دوري أبطال آسيا للنخبة وهي البطولة الجديدة، سوف تشهد مشاركة 13 نادياً من ستة اتحادات وطنية في كل من منطقتي الغرب والشرق، وتضم كل منطقة 11 نادياً يتأهلون مباشرة إلى مرحلة الدوري، إضافة إلى مقعدين غير مباشرين في الدور التمهيدي ويواجه نادي الدحيل القطري فريق فولاد سيباهان الإيراني، في حين يلتقي تشينجدو رونجتشنغ الصيني مع بانكوك يونايتد التايلاندي، ويتأهل الفائزان إلى مرحلة الدوري، فيما ينتقل الخاسران إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2025-2026.