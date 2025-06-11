الرياض - كتبت رنا صلاح - لم تعد كرة القدم مجرد لعبة شعبية، بل تحولت إلى منظومة اقتصادية ضخمة تفتح الأبواب للثروات الفلكية، ولعل الحديث عن ثروة اللاعبين يكشف حجم التغيير الذي طرأ على هذا العالم، من بين هؤلاء، يبرز فهد المولد، اللاعب السعودي الذي صنع لنفسه اسما لامعا بفضل موهبته وتأثيره في الملاعب، ولكن هل تساءلت يوما عن حجم ثروته الحقيقية، وفي هذا المقال، نغوص في التفاصيل المالية لهذا النجم ونتتبع مسيرته التي جعلت منه أحد أغنى لاعبي كرة القدم في المملكة.

"رقمه يدوخ العقل!".. فهد المولد نجم الاتحاد يحصد ثروة خيالية بالملايين.. لن تصدق كم جمع من كرة

فهد المولد هو أحد أبرز نجوم الكرة السعودية، بدأ مشواره الكروي في سن مبكرة مع نادي الاتحاد السعودي، ولفت الأنظار بفضل سرعته الكبيرة ومهاراته الهجومية، وقد ساهم بشكل مباشر في إحراز العديد من البطولات والأهداف الحاسمة سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني.

مصادر دخل فهد المولد

ثروة فهد المولد لم تأت فقط من راتبه كلاعب، بل هناك عدة مصادر دخل أخرى عززت من وضعه المالي، من بينها:

عقود الرعاية والإعلانات التي ارتبط بها مع شركات كبرى.

استثمارات خاصة في مجالات العقارات والمشروعات الصغيرة.

المكافآت المالية الضخمة التي حصل عليها خلال مشاركاته في البطولات القارية والمحلية.

ظهوره الإعلامي المتكرر في برامج ومناسبات رياضية.

التقديرات الفعلية لثروته

وفقا لتقارير إعلامية سعودية ومصادر رياضية مطلعة، يقدر صافي ثروة فهد المولد حاليا بما يزيد عن 45 مليون ريال سعودي، وهذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة خاصة مع استمرار نشاطه الرياضي وتوسعه في الاستثمار.

ماذا تعني هذه الثروة

تمثل ثروة فهد المولد انعكاسا طبيعيا للنجاح الرياضي والتخطيط المالي السليم، كما أنها تسلط الضوء على أهمية استثمار الرياضيين لأموالهم بشكل مستدام، وهو أمر بدأ يتنامى في الأوساط الرياضية السعودية خلال السنوات الأخيرة.