نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع تيجاني رايندرز لتعويض دي بروين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع تيجاني رايندرز، نجم خط وسط ميلان الإيطالي، بعقد يمتد لخمس سنوات، ليكون أحد أبرز صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفي لموسم 2025/2026.

ويأتي انضمام رايندرز في توقيت حاسم بعد رحيل أسطورة الفريق كيفن دي بروين، إذ يُنظر إلى الدولي الهولندي كخليفة محتمل للنجم البلجيكي في منظومة المدرب بيب جوارديولا، لا سيما لما يمتلكه من قدرات فنية وتكتيكية مميزة.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا تألق بشكل لافت خلال موسمين مع إيه سي ميلان، حيث فرض نفسه كأحد أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي، بفضل رؤيته الواسعة، هدوئه تحت الضغط، وقدرته على ربط الخطوط الثلاثة بطريقة تتناغم تمامًا مع فلسفة غوارديولا القائمة على الاستحواذ والبناء المنظم.

رايندرز.. من سان سيرو إلى الاتحاد

رايندرز إلى ملعب الاتحاد يُعد خطوة جديدة في مسيرة لاعب الوسط المتعدد الاستخدامات، والذي يُنتظر أن يصبح ركيزة أساسية في الجيل القادم من فريق مانشستر سيتي. ومع رحيل دي بروين، تزداد التوقعات بشأن قدرة اللاعب الهولندي على ملء هذا الفراغ، خصوصًا وأنه يتمتع بنضج فني وانضباط تكتيكي ينسجم مع متطلبات كرة القدم الإنجليزية.

إعجاب بميسي.. وإرث كروي مستقبلي

ورغم اختلاف المركز، لم يُخفِ رايندرز إعجابه الكبير بأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي. ففي مقابلة سابقة، صرّح النجم الهولندي:

"مثلي الأعلى على الإطلاق، رغم أننا لا نلعب في نفس المركز، هو ليونيل ميسي. أفضل لاعب في العالم. عندما كنا صغارًا، وعدتُ أنا وأخي بعضنا البعض أنه عندما نمتلك كلبًا، سنسميه ميسي. وبالفعل، سميت كلبي على اسمه."

اللافت أن مسيرة ميسي كادت أن تلتقي بمسيرة مانشستر سيتي في أكثر من مناسبة. ففي عام 2021، كشفت تقارير أن ميسي عقد اجتماعًا مطوّلًا مع جوارديولا في برشلونة لمناقشة انتقال محتمل إلى السيتي، لكنه قرر حينها البقاء، قبل أن يرحل لاحقًا إلى باريس سان جيرمان.

مشروع جديد.. وآمال كبيرة

صفقة رايندرز تمثل أكثر من مجرد تدعيم لخط الوسط؛ إنها جزء من إعادة بناء تدريجية لفريق السيتي بعد سنوات من النجاحات المحلية والأوروبية. ومع طموحات النادي في الحفاظ على تفوقه داخل إنجلترا ومواصلة المنافسة على لقب دوري الأبطال، يترقب الجميع ما سيقدمه رايندرز تحت قيادة أحد أفضل المدربين في العالم.