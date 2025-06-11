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أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي أهلي طرابلس بيانًا رسميًا عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ "الاعتداء السافر" على أفراد بعثته، عقب نهاية المباراة التي جمعته مساء أمس بنادي السويحلي في مدينة مصراتة، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز.

في بيان رسمي.. أهلي طرابلس يستنكر الاعتداء على فريقه بعد مباراة السويحلي

وأكد البيان أن الفريق تعرض لـ "اعتداء لفظي وجسدي" من قبل مجموعة وُصفت بـ "خارجة عن الروح الرياضية"، ما أدى إلى حالة من الفوضى والتوتر في محيط ملعب اللقاء، في مشهد اعتبره النادي لا يليق بالرياضة الليبية، ولا يعكس الروح التنافسية المفترضة في الملاعب.

وأشار النادي إلى أن ما حدث يُعد "تجاوزًا خطيرًا" يستوجب وقفة حازمة من الاتحاد الليبي لكرة القدم والجهات الأمنية، داعيًا إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وختم البيان بالتأكيد على تمسك أهلي طرابلس بحقوقه القانونية، وحرصه على حماية لاعبيه وأطقم الفريق في جميع المباريات داخل وخارج العاصمة، مطالبًا بضرورة توفير ضمانات أمنية لكل الفرق الزائرة للحفاظ على نزاهة المسابقة وسلامة المشاركين.