نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة كرة القدم العالمية.. المكسيك تسعى لإبراز تقاليدها في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد يورغن ماينكا، المسؤول التنفيذي الأول لكأس العالم 2026 الذي ستستضيف المكسيك بعضًا من مبارياته إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، أن البطولة المقبلة تمثل فرصة لا تتكرر لتغيير الصورة السلبية عن المكسيك نتيجة أزمة العنف التي تمر بها البلاد، ولإظهار أفضل ما لديها أمام العالم.

قمة كرة القدم العالمية.. المكسيك تسعى لإبراز تقاليدها في المونديال

وصرح ماينكا خلال اليوم الثاني والأخير من قمة كرة القدم العالمية (World Football Summit) في مونتيري "يقال إن أكثر من 5 مليارات مشاهد سيتابعون فقط بث المباريات. الإرث الأهم للمكسيك سيكون في أن تظهر للعالم أنها بلد التقاليد والثقافة والطعام والموسيقى؛ هذه المنصة فرصة لنقل 95٪ مما تمثله المكسيك للعالم، دون أي فلاتر".

وشارك ماينكا في مؤتمر بعنوان: "كأس العالم 2026: قيادة محلية لاحتفال عالمي".

وشدد المسؤول في "فيفا" على أن البطولة تمثل فرصة حقيقية للمكسيك لتغيير النظرة العالمية عنها كبلد خطير بسبب عنف الجريمة المنظمة، ولتسويق نفسها كدولة متعددة الثقافات.

وأضاف ماينكا، الذي قدم أيضا خلال الجلسة كأس البطولة "العالم لا يعرف عظمة المكسيك. علينا أن نظهرها لـ 5.5 ملايين سائح إضافي سيأتون إلى البلاد، بالإضافة إلى من يأتون كل عام".

وستكون المكسيك واحدة من الدول المستضيفة لكأس العالم 2026، وستستقبل 13 مباراة من أصل 104، موزعة على العاصمة مكسيكو، ومدينة جوادالاخارا، ومدينة مونتيري.

من جانبه، أعرب أليخاندرو هوت، المسؤول عن تنظيم المونديال في مونتيري، عن اتفاقه مع رؤية ماينكا، قائلا "إنها فرصة لتعريف العالم بما يمكن أن تقدمه المكسيك. المدن الثلاث تعمل بوحدة وتنسيق. كأس العالم تتيح لنا الترويج لمدينة مونتيري والتحدث عن مطبخها وبنيتها التحتية".