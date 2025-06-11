الرياض - كتبت رنا صلاح - فجر الإعلامي الشهير أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن دخول الزمالك في مفاوضات جادة لمحاولة ضم أسطورة الأهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ارتباط اسمه مجددة بالفريق الأحمر، ويسعى الزمالك لتعويض رحيل عدد من لاعبيه إلى الأهلي في ظل معاناة المارد الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

واحدة بواحدة.. الزمالك يقترب من ضم أسطورة الأهلي ردا على صفقة زيز

وأوضح شوبير أن محمد شريف مهاجم الأهلي السابق على ردار الأهلي في محاولة لضمه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل معلومات متداولة عن اللاعب يسعى للعودة إلى النادي الأهلي مجددا.

الزمالك يواصل محاولات ضم محمد شريف

وخلال تصريحات إذاعية على أون سبورت إف إم، أوضح شوبير أن الزمالك فتح باب المفاوضات لضم محمد شريف وكثف من المباحثات وتواصل مع وكيله خاصة أن اللاعب يمتلك مزيدا من العروض المحلية لكنه ينتظر عرض النادي الأهلي.

وتوقع شوبير أن يقترب محمد شريف من الزمالك بدلا من الأهلي مشددا على ضرورة احترام رؤية اللاعب وقراره بشأن مستقبله الكوري خاصة أن الكرة احتراف، ويسعى محمد شريف إلى معرفة مصيره مع الأهلي خاصة بعد انتهاء تعاقده مع الخليج السعودي، إذ يفاضل اللاعب في العروض المقدمة لديه ودراستها جيدا قبل بداية الموسم الجديد.

الزمالك يستقر على رحيل الرباعي

وأوضح مصدر مسؤول عن استقرار الإدارة على رحيل الرباعي الأجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ تعمل لجنة التخطيط في القلعة البيضاء على تكوين فريق قوي قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل استعادة التوازن، وتحقيق مزيدا من البطولات والمنافسة محليا وقاريا.

الراحلون عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك استقرت على رحيل كل من الثنائي سيف الدين الجزيري، وكل من أحمد الجفالي، وكل من حمزة المثلوثي الذي انتهى عقده ولم يدخل الزمالك في مفاوضات جادة على استمراره مع الفريق على أن يكون رحيل اللاعب مجانا.