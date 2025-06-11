الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب نادي الزمالك من حسم 4 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لانطلاقة موسم 2025-2026، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة البيضاء تسعى جاهدة خلال هذا الميركاتو لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة.

"بعد فسخ عقده".. شوبير يعلنها: الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم الأهلي رسميًا

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الأربعاء، أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع ثلاثة لاعبين سبق لهم تمثيل الأهلي، وهم محمد شريف، والذي انتهى تعاقده مع نادي الخليج السعودي، وهذا بالإضافة إلى أحمد عبدالقادر، والذي أنهى فترة فترة إعارته مع قطر القطري.

وأشارت التقارير إلى أن “عبد القادر” يقترب من فسخ تعاقده مع النادي الأهلي، وبالتالي سيصبح لاعب حر قادر على الإنتقال إلى فريق آخر في الفترة المقبلة.

ووفقًا لأكثر من مصدر مقرب من الزمالك، فالمفاوضات مع عبد القادر ووكيل أعماله وصلت لمرحلة متقدمة، واللاعب سيوقع للقلعة البيضاء في حال فسخ تعاقد مع الأهلي.

هل يعود طارق حامد إلى الزمالك؟

وأضاف شوبير في تصريحاته الإعلامية أن الزمالك يفاوض أيضًا نجم وسطه السابق طارق حامد، بعد نهاية عقده مع نادي ضمك السعودي، دون التوصل لاتفاق على التجديد.

وأكد شوبير أن المفاوضات الجارية مع الثلاثي “شريف وعبد القادر وطارق حامد” تتم حاليًا من خلال جون إدوارد، أحد أعضاء لجنة التعاقدات بالقلعة البيضاء، في إطار مساعي الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر مميزة قبل بداية الموسم الجديد.