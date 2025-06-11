الرياض - كتبت رنا صلاح - خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مجددًا في نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي جمع منتخب بلاده بنظيره الإسباني على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية مساء الأحد.

«هل دخل الاسلام»... دعاء كريستيانو رونالدو بالطريقة الإسلامية يثير ضجة واسعة بعد تتويجه مع البرتغال

قاد رونالدو منتخب البرتغال للتتويج بلقب البطولة بعد فوز مثير بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب تعادل الفريقين 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، وكان “الدون” هو من أعاد الأمل لفريقه بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن يغادر الملعب مصابًا في الدقيقة 88 ويحل زميله غونزالو راموس بدلاً منه.

وفي لقطات أثارت ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر رونالدو وهو يرفع يديه بالدعاء على الطريقة الإسلامية أثناء وجوده على مقاعد البدلاء خلال الوقت الإضافي، كما كرر هذا المشهد أثناء ركلات الترجيح التي حسمها زملاؤه لصالح البرتغال.

وأثار هذا المشهد تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين الذين تناولوا احتمالية تقليد رونالدو لزملائه المسلمين في نادي النصر السعودي، الذي انضم إليه منذ يناير 2023، في أول تجربة له خارج أوروبا، كما تداول البعض تلميحات عن إمكانية اعتناق رونالدو للإسلام، خاصة مع تجربته في الملاعب السعودية.

ويُذكر أن رونالدو سبق له قيادة منتخب البرتغال للتتويج بكأس الأمم الأوروبية عام 2016، وكذلك بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019، إلى جانب تتويجه بكأس إيطاليا مع يوفنتوس عام 2021، محققًا بذلك أول لقب له منذ انضمامه إلى النصر.

هذا المشهد الجديد لرونالدو يفتح باب التساؤلات حول جوانب جديدة في حياة النجم الكبير سواء على المستوى الشخصي أو الروحي، وسط متابعة جماهيرية واسعة له في كل محطات مسيرته.