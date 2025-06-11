الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد نادي الهلال السعودي لخوض تحدٍ جديد على الساحة العالمية، عندما يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، وتحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 14 يونيو الجاري.

ويُعد ظهور الهلال في هذه البطولة حدثًا كبيرًا لعشاق “الزعيم”، الذين يترقبون أداء الفريق أمام نخبة أندية العالم، في مجموعة قوية تضم كلًا من ريال مدريد الإسباني، الوداد المغربي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

"مجموعة صعبة!".. الهلال يكشف عن قائمته لكأس العالم للأندية 2025 بأمريكا والجماهير في ترقب!!

الهلال السعودي

ريال مدريد الإسباني

الوداد المغربي

ريد بول سالزبورج النمساوي

صفقة علي لاجامي تكتمل في الوقت المناسب

في خطوة مفاجئة، نجح الهلال في ضم المدافع علي لاجامي من غريمه التقليدي نادي النصر، بعد اتفاق تم بشأن شراء المدة المتبقية من عقده مقابل 4 ملايين ريال سعودي. وبهذا، بات لاجامي جاهزًا للمشاركة في البطولة، رغم انضمامه المسبق إلى الفريق في مايو الماضي.

قائمة الهلال المبدئية في كأس العالم للأندية 2025

حراس المرمى:

محمد الربيعي

ياسين بونو

خط الدفاع:

علي لاجامي

خاليدو كوليبالي

خليفة الدوسري

علي البليهي

رينان لودي

ياسر الشهراني

جواو كانسيلو

متعب الحربي

حسان تمبكتي

حمد اليامي

خط الوسط:

عبدالإله ال

خط الهجوم:

عبدالله رديف

خالد الغنام

ألكسندر ميتروفيتش

ماركوس ليوناردو

سالم الدوسري

مالكوم دي أوليفيرا

عبدالله الحمدان

مالكي

عبدالكريم دارسي

روبين نيفيز

محمد القحطاني

ناصر الدوسري

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

محمد كنو

طموحات الزعيم في البطولة

بقيادة عدد من النجوم العالميين على رأسهم ميتروفيتش، بونو، كانسيلو، وسيرجي سافيتش، يسعى الهلال لتقديم نسخة قوية تُترجم تطور الكرة السعودية على المستوى الدولي، خاصة بعد الأداء المشرف في البطولات القارية الأخيرة، ومع تواجد عناصر الخبرة إلى جانب عناصر شابة واعدة، يبدو الهلال في وضع جيد للمنافسة والذهاب بعيدًا في البطولة، رغم صعوبة المجموعة.