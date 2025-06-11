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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من إتمام واحدة من أكبر صفقات تاريخه، مع وصول مفاوضاته لضم فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، إلى مرحلة متقدمة.

ليفربول يقترب من حسم صفقة فلوريان فيرتز في صفقة قياسية

وبحسب مصادر نقلتها بي بي سي سبورت، فإن إدارة الريدز قدّمت عرضًا ثالثًا رسميًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مضمونة، بالإضافة إلى 14 مليونًا كإضافات مشروطة، ما يجعل قيمة الصفقة المحتملة تصل إلى 114 مليون جنيه إسترليني.

إذا تم الاتفاق النهائي، فستكون هذه الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول، متجاوزة الرقم السابق المسجّل باسم المدافع فيرجيل فان دايك، الذي انضم من ساوثهامبتون في 2018 مقابل 75 مليون جنيه.

ورغم المنافسة من أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، إلا أن النجم الألماني صاحب الـ22 عامًا أبدى رغبته بالانتقال إلى أنفيلد، معربًا عن إعجابه بمشروع ليفربول الرياضي والفني تحت قيادة الإدارة الجديدة.

ويسعى الناديان الآن لتسوية التفاصيل النهائية المتعلقة بهيكل الصفقة وبنود الإضافات والمكافآت، إذ كانت إدارة ليفركوزن قد قيّمت اللاعب بـ126 مليون جنيه في وقت سابق من الصيف.

يُذكر أن فيرتز تألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي، وساهم في قيادة ليفركوزن لتحقيق لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه عام 2024. كما يملك في رصيده الدولي 31 مباراة مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها سبعة أهداف.

كما أن ليفربول كان قد عزز صفوفه بالفعل من ليفركوزن هذا الصيف، بضم الظهير الأيمن جيريمي فريمبونج في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون جنيه.