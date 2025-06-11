الرياضة

هؤلاء من لاعبى الزمالك تواصلوا مع زيزو بعد الانتقال للاهلى

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هؤلاء من لاعبى الزمالك تواصلوا مع زيزو بعد الانتقال للاهلى

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة صحة ما ذكره أحمد مصطفى زيزو لاعب الجديد حلو استمرارية تواصله مع بعض لاعبي الزمالك حتى الآن.

 هؤلاء من لاعبى الزمالك تواصلوا مع زيزو بعد الانتقال للاهلى 

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن زيزو مازال على تواصل مع خمسة لاعبين داخل الزمالك والذين قدموا له التهنئة على انتقاله للنادي الأهلي.

وأوضح شبانة أن الخماسي هم ناصر ماهر وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومحمد عواد وعبدالله السعيد.

وأتم شبانة بأن الخماسي تنموا له التوفيق مع الأهلي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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