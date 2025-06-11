نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساني يُدير ظهره للبريميرليج.. ويختار الانضمام إلى جالاتا سراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تحول مفاجئ بسوق الانتقالات الصيفية، خسر نادي أرسنال سباق التعاقد مع النجم الألماني ليروي ساني، بعدما نجح نادي جالاتا سراي التركي في خطف توقيعه في اللحظات الحاسمة، ليصبح أحد أبرز صفقات الصيف المنتظرة.

ساني يُدير ظهره للبريميرليج.. ويختار الانضمام إلى جالاتا سراي

ساني، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو الجاري، كان محورًا لدراما مطولة هذا الموسم، وسط تسريبات متواصلة بشأن مستقبله، رغم محاولات البايرن للإبقاء عليه. ومع تزايد التكهنات، برز اسم أرسنال كمرشح بارز لضمه، قبل أن تنقضّ إدارة جالاتا سراي وتحسم الصفقة بعد زيارة ممثلي اللاعب لإسطنبول.

وذكرت سكاي سبورتس ألمانيا أن اللاعب وافق شفهيًا على الانضمام إلى غلطة سراي في صفقة انتقال حر، فيما أكدت صحيفة ليكيب أن أرسنال انسحب من السباق بعد دخول النادي التركي على الخط بقوة.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سيغيب عن كأس العالم للأندية التي تُقام في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وذلك لإتمام إجراءات انتقاله الرسمي إلى الفريق التركي، حيث من المتوقع أن يوقّع عقدًا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 15 مليون يورو سنويًا (أي نحو 475 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا)، حسب موقع ذا أتلتيك.

ويأتي هذا التعاقد الضخم بعد موسم ناجح لغلطة سراي، توّج فيه بثنائية الدوري التركي وكأس تركيا، فيما تشير التقارير إلى اقتراب رحيل فيكتور أوسيمين بعد انتهاء فترة إعارته، ما يجعل ساني الورقة الهجومية الأهم للفريق في الموسم المقبل.