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أحمد جودة - القاهرة - في ليلة صادمة على ملعب "سيتي غراوند" في نوتنجهام، تلقى المنتخب الإنجليزي هزيمة مذلة أمام السنغال بنتيجة 3-1، في أول خسارة له أمام منتخب أفريقي في التاريخ، ضمن مباراة ودية استعدادًا للمنافسات المقبلة.

توخيل محبط وكين غاضب.. وإنجلترا تبحث عن هوية قبل المونديال

المدرب الألماني توماس توخيل وصف أداء فريقه بأنه كان "متجمدًا"، مشيرًا إلى أن اللاعبين افتقدوا للروح والطاقة اللازمة، وقال في تصريحات بعد اللقاء: "شعرتُ ببعض الجمود، ولم أكن نشيطًا بما يكفي لفترة طويلة خلال المباراة. ندخل فترة راحة طويلة بشعور سيء. إنها نتيجة مخيبة للآمال. لست متأكدًا إن كنا نستحق نتيجة أفضل قليلًا".

وسجل هاري كين هدفه الدولي رقم 73 ليمنح "الأسود الثلاثة" التقدم، لكن السنغال عادت بقوة، حيث سجل إسماعيلا سار هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف حبيب ديارا الهدف الثاني، قبل أن يختتم البديل شيخ سابالي الثلاثية في الوقت بدل الضائع.

وعلّق توخيل على الأهداف قائلًا: "تلقينا هدفين سهلين للغاية، ثم سنحت لنا فرص ثمينة للتعادل. لم نستغلها... لذا فالنتيجة حتمية. من الصعب التعلم حاليًا لأننا نكره الخسارة."

أما هاري كين، فقال بصراحة: "لا توجد أعذار. لقد خسرنا، وهذه أول خسارة في التاريخ لإنجلترا أمام منتخب أفريقي. لكن قرار الحكم بإلغاء هدف بيلينغهام كان مثيرًا للجدل، وكان من الممكن أن يعيدنا في اللقاء".

الجماهير الإنجليزية أطلقت صافرات الاستهجان عقب المباراة، بينما بدأت وسائل الإعلام بطرح علامات استفهام حول مستقبل توخيل، وسط تقارير تتحدث عن غضب داخل غرفة الملابس ومطالب بإجراء تغييرات جذرية قبل كأس العالم.