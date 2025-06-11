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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن الجناح الكولومبي لويس دياز فتح خط اتصال مباشر مع إدارة نادي ليفربول، طالبًا خفض القيمة المالية المطلوبة للاستغناء عن خدماته لصالح برشلونة.

لويس دياز ينقلب على ليفربول: "اسمحوا لي بالرحيل إلى برشلونة"

وفقًا لتقارير “Football365”، قام لويس دياز بالاتصال مباشرة بأعضاء مجلس إدارة ليفربول، طالبًا منهم خفض السعر المطلوب للسماح بانتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

دياز، الذي يتقاضى راتبًا يُقدر بـ55،000 جنيه إسترليني أسبوعيًا، أبدى رغبته في الرحيل وسط اهتمام قوي من برشلونة. وقد أشار إلى استعداده لتخفيض إحدى شرطاته المالية، على أمل تسهيل الصفقة.

تشير التقارير إلى أن طلب دياز لخفض السعر جاء بالتزامن مع استعداد ليفربول لإنفاق مبلغ ضخم على ضم فلوريان ويرتز من باير ليفركوزن، وهو ما يجعله راغبًا بتوفير الأموال اللازمة.

بدأ ليفربول يعتبر مقترحًا لخفض السعر إلى نحو نصف السعر المطلوب (من أصل ما بين 80–85 مليون يورو)، مع خيارات بديلة بنسبة تتراوح بين 50–70 مليون جنيه استرليني، خاصة في حال تقدمت أندية سعودية بعروض.

نُقل أن برشلونة يضع دياز كهدف رئيسي للتوقيع، لكن الأوضاع المالية لديهم لا تؤهله لدفع الشروط المتضخمة. لذا قد يسعى النادي الكتالوني إلى مفاوضة ليفربول على سعر أقل، أو تقديم عروض تبادلية كاستبدال لاعبين أو هياكل دفع مؤجلة.