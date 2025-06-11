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أحمد جودة - القاهرة - احتل نادي بيراميدز صدراة تصنيف الأندية العربية والإفريقية للمرة في تاريخه، وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

للمرة الأولى في تاريخه بيراميدز يحتل صدارة تصنيف الأندية العربية والإفريقية

وخطف بيراميدز صدارة تصنيف الأندية من النادي الأهلي، بعدما حقق الفريق السماوي لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الجاري.

وجاء بيراميدز في المركز 51 عالميا والأول عربيا وإفريقيا متفوقا بفارق مركزين فقط عن الأهلي 53، الذي حافظ على الصدارة فترة طويلة.

واحتل فريق أهلي جدة السعودي المركز الأول آسيويا والمركز الثالث عربيا بعدما حقق المركز 62 عالميا، يليه فريق الهلال السعودي في المركز 81 والثاني آسيويا والرابع عربيا.