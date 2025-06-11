خوسيه ريبيرو.. سعداء بمواجهة ميسي

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أحمد جودة - القاهرة -

أبدي الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سعادته بالوجود في الولايات المتحدة ضمن بعثة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

مدرب الأهلي: سعداء بمواجهة ميسي

وقال ريبيرو في مؤتمر صحافي: "سعيد بالوجود هنا، وأنني أمثل الأهلي أحد أعظم الأندية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، والذي سبق وشارك في العديد من النسخ السابقة للبطولة، بالتأكيد مجموعة الأهلي صعبة، مثل باقي المجموعات، ولكن جميع عناصر الفريق تنتظر البطولة بشغف كبير من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن".

وأضاف "هدفنا في هذه المرحلة التأهل إلى دور الـ16 كخطوة أولى، ونريد تحقيق نتائج إيجابية، ونستعد بشكل قوي لمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي. الأهلي ناد عظيم، ولديه جماهير كثيرة في كل مكان، ونعلم أن هناك جمهورًا ينتظرنا لتحقيق نتائج إيجابية، وسنعمل على إسعادهم".

وأوضح "الأهم بالنسبة إلينا، حاليًا هو العبور للدور المقبل، والفوز في لقاء الافتتاح سيكون أمرًا مهمًا بالنسبة لنا، وبالتأكيد جماهيرنا في مصر والعالم تحلم دائمًا بالأفضل للنادي، لكننا نفكر في الخطوة الأولى حاليًا وهي تحقيق نتائج جيدة في دور المجموعات".

وتابع "بالتأكيد ليونيل ميسي حقق كل شيء، وهناك البعض الذي يصفه بأنه أحسن لاعب في التاريخ، ولهذا سنحتاج لجهد كبير في المباراة بشكل عام، وعلى أي حال نحن سعداء بمواجهة ميسي، لكن هذا لا يقلل من قيمة باقي لاعبي إنتر ميامي، فنحن نستعد لمواجهة الفريق المنافس ككل وليس لاعبًا واحدًا فقط".