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أحمد جودة - القاهرة -

صعدت رسميًا ستة منتخبات آسيوية، منها خمسة منتخبات عربية إلى المرحلة الرابعة "الملحق الآسيوي" من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

فرص منتخب الإمارات للتأهل إلى المونديال

وصعد منتخبا الإمارات وقطر من "المجموعة الأولى"، والعراق وعُمان من "المجموعة الثانية" والسعودية وإندونيسيا من "المجموعة الثالثة"، إلى هذه المرحلة عقب فقدان فرصة التأهل المباشر، وذلك بعد حصولها على المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها، بينما حظيت المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني بالتأهل المباشر.

وتأهل مباشرة من آسيا حتى الآن إلى كأس العالم 2026 كل من منتخبات إيران وأوزبكستان من المجموعة الأولى، وجمهورية كوريا والأردن من المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا من المجموعة الثالثة، وذلك عقب حصولها على المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وكان لافتًا تأهل منتخبي الأردن وأوزبكستان إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخهما، بينما كان تأهل منتخب جمهورية كوريا هو الحادي عشر على التوالي.

وحسب النظام الجديد للتأهل سيتم تقسيم المنتخبات الستة التي حصلت على المركزين الثالث والرابع إلى مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة فرق، تلعب مع بعضها بعضًا بنظام التجمع على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المونديال، فيما يتأهل وصيف كل مجموعة إلى الدور الخامس من التصفيات، وفي هذا الدور يلتقي وصيفا المجموعتين من الدور الرابع مع بعضهما بعضًا ذهابًا وإيابًا لتحديد الفريق المتأهل.

وينتظر أن يجري الاتحاد الآسيوي قرعة هذا الدور يوم 17 يوليو (تموز) المقبل، حيث سيتم خلالها تحديد هوية فرق كل مجموعة حسب تصنيف المنتخبات، إذ يتواجد منتخبا قطر والسعودية في التصنيف الأول، والإمارات والعراق في التصنيف الثاني، وإندونيسيا وعمان في التصنيف الثالث.

وكانت نتائج الجولة العاشرة شهدت تعادل منتخب الإمارات مع قيرغيزستان 1-1، وفوز أوزبكستان على قطر 3-0، وفوز إيران على كوريا الشمالية 3-0، وفوز جمهورية كوريا على الكويت 4-0، وفوز العراق على الأردن 1-0، وتعادل فلسطين مع سلطنة عمان 1-1، وفوز اليابان على إندونيسيا 6-0، وفوز الصين على البحرين 1-0، وفوز إستراليا على السعودية 2-1.