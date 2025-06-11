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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مدرب مونتيري، دومينيك تورينت، أن قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس سيكون جاهزًا للعودة لخوض مباراة أخرى مع الفريق في كأس العالم للأندية بالمكسيك.

راموس جاهز لقيادة مونتيري في مونديال الأندية

وفي مؤتمر صحافي أوضح المساعد السابق لبيب غوارديولا "كان علينا الاعتناء بسيرخيو لأنه كان يعاني من إصابة خطيرة ولم يتمكن من المشاركة في المباراة الأخيرة من المرحلة النهائية (ربع النهائي من مرحلة إياب الدوري المكسيكي كلاوسورا 2025) أمام تولوكا، وهو الآن مستعد تمامًا للمباراة التالية".

ولم يشارك راموس، البالغ من العمر 39 عامًا، في أي مباراة رسمية مع مونتيري منذ 20 أبريل (نيسان) بسبب إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب، بل وتسببت في غيابه عن المرحلة النهائية من البطولة المكسيكية.

ووقع الفائز بكأس العالم 2010 مع إسبانيا وأيقونة دفاع ريال مدريد، مع فريق مونتيري في فبراير (شباط) الماضي، بعدما ظل بعيدًا عن اللعب على المستوى الاحترافي منذ رحيله عن إشبيلية في يونيو (حزيران) 2024.

واستغرق المدافع الإسباني بعض الوقت ليشارك لأول مرة مع الفريق المكسيكي، وفي النهاية لعب ثماني مباريات فقط من أصل 17 في بطولة كلاوسورا 2025، ومباراة واحدة في كأس أبطال الكونكاكاف.

وقال تورينت، الذي سيقود مونتيري لأول مرة في مونديال الأندية، إن "سرخيو قائد داخل الملعب، هذا ليس سرًا، إنه يحظى بالاحترام، ويحفز زملائه، وأراه يتحسن يومًا بعد يوم، لكن ما أردناه في التدريبات الأولى هو التروي معه".

وأضاف "سرخيو أراد أن يبدأ اللعب على الفور، لكننا لم نرد خسارته، لذلك أجرينا فحوصات طبية للتأكد من أن كل شيء على ما يرام".

ويخوض مونتيري بطولة كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب إنتر ميلان الإيطالي، وريفر بليت الأرجنتيني، وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

وسيستهل الفريق المكسيكي مشواره بالبطولة في 17 يونيو (حزيران) الجاري أمام إنتر ميلان.