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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بأن النجم البرتغالي رافاييل لياو، لاعب ميلان الإيطالي، بات ضمن أهداف نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر السعودي يستهدف ضم لياو في الميركاتو الصيفي

ويحظى لياو باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى أيضًا، في مقدمتها بايرن ميونخ الألماني، الساعي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب التقارير، فإن إدارة ميلان لا تمانع في مناقشة العروض المقدمة للاعب، خاصة أن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 175 مليون يورو.

وكان لياو قد قدم موسمًا مميزًا مع “الروسونيري” في 2024-2025، حيث شارك في 50 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.