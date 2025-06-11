نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الكشف المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن موعد إعلان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ووفقًا لما أكدته المجلة العريقة، سيتم الكشف أسماء المرشحين يوم 7 أغسطس المقبل، على أن يُقام الحفل الرسمي لتسليم الجائزة في 22 سبتمبر القادم، وذلك في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتُعد نسخة هذا العام هي الـ69 في تاريخ الجائزة، التي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم عن أداءه خلال الموسم الكروي.

ثلاثة معايير تحسم سباق الكرة الذهبية.. وأسماء بارزة في قائمة المرشحين

تعتمد مجلة فرانس فوتبول في اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية على ثلاثة معايير رئيسية، تشمل الأداء الفردي والنجاحات الجماعية خلال الموسم، إلى جانب الموهبة واللعب النظيف، فيما تُعد المسيرة المهنية عاملًا مكمّلًا وليس أساسيًا في عملية التقييم.

ويبرز ضمن قائمة المرشحين لهذا العام عدد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم، من بينهم عثمان ديمبيلي، لامين يامال، بيدري، رافينيا، هاري كين، كيليان مبابي، ومحمد صلاح، في سباق محموم على إحدى أعرق الجوائز الفردية في تاريخ اللعبة.