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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي الهلال السعودي إلى الحصول على خدمات الفرنسي نجولو كانتي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، وذلك قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

الهلال السعودي يرصد ضم كانتي قبل كأس العالم للأندية

وكشفت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية أن الهلال يخطط لإبرام صفقة قوية قبيل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، حيث دخل في مفاوضات متقدمة مع اتحاد جدة للتعاقد مع كانتي.

ووفقًا لما ورد في التقرير الذي نشره الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين، فإن الهلال يسعى لاستعارة كانتي للمشاركة في البطولة، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم وجود مؤشرات إيجابية وتفاؤل داخل أروقة النادي بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

ويشارك الهلال في مونديال الأندية ضمن مجموعة تضم ريال مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي، ويأمل في تعزيز صفوفه بلاعبين من الطراز الرفيع قبل انطلاق البطولة.