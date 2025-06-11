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أحمد جودة - القاهرة -

أكمل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي تياني ريندرز، من ميلان الإيطالي، مقابل 46.3 مليون جنيه إسترليني (64.47 مليون دولار).

مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع ريندرز

وأكد النادي الإنجليزي توقيع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما على عقد لمدة خمسة أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بعد انضمامه يكون مانشستر سيتي تعاقد مع أربعة لاعبين في أسبوع، حيث أعلن النادي عن تعاقده مع اللاعب ريان شرفي مقابل 30.5 مليون جنيه إسترليني من فريق ليون الفرنسي، وماركوس بيتينيلي، حارس تشيلسي الثالث، أمس الثلاثاء، والظهير الأيسر ريان آيت نوري، من وولفرهامبتون مقابل 31.3 مليون جنيه إسترليني يوم الاثنين الماضي.

هذه الانتقالات انتهت في الوقت المناسب للاعبين لكي يتم تسجيلهم للعب في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام هذا الشهر.

وصل ريندرز إلى مانشستر سيتي بعد أن قدم أداء مميزا في موسم مخيب للآمال مع ميلان، الذي أنهى الدوري الإيطالي في المركز الثامن وفشل في التأهل للمسابقات الأوروبية.

وسجل ريندرز 15 هدفا في موسم 2024 / 2025 وسيدعم خيارات جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر، في وسط الملعب عقب رحيل كيفن دي بروين هذا الموسم.

ويبدأ مانشستر سيتي مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمام الوداد المغربي يوم 18 يونيو المقبل، ويلتقي أيضا في دور المجموعات مع العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.