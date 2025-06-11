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أحمد جودة - القاهرة -

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أن ليروي ساني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لن يمدد تعاقده مع الفريق وسيرحل عن النادي بنهاية الموسم.

ساني يرحل عن بايرن ميونخ هذا الصيف

وسافر ساني مع الفريق إلى أمريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تبدأ يوم السبت المقبل، ولكن عقده ينتهي يوم 30 يونيو قبل أسابيع قليلة من المباراة النهائية للبطولة يوم 13 يوليو.

وذكرت شبكة "سكاي"، تلقى ساني عرضا معدلا من النادي ولكنه رفضه.

وارتبط اسم ساني بالانتقال إلى جالطة سراي وفناربخشة من تركيا، كما ذكرت تقارير أن أرسنال مهتم بضم اللاعب.

ولكن وفقا لصحيفة "بيلد"، فإن جالطة سراي في صدارة الأندية التي تسعى للتعاقد معه.

وكتبت "بيلد":" بعد مفاوضات متقدمة مع النادي التركي، الشيء الوحيد المتبقي هو توقيع ساني".