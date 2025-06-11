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أحمد جودة - القاهرة -

تعادلت الأرجنتين (1-1) فجر اليوم الأربعاء، على ملعبها أمام كولومبيا ضمن الجولة الـ16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، علمًا بأن منتخب "التانجو"، حامل اللقب، ضمن التأهل سابقًا.

الأرجنتين تتعادل أمام كولومبيا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

وبالتعادل اليوم على ملعب مونومنتال، تواصل الأرجنتين للمباراة الخامسة على التوالي دون هزيمة، لتصل للنقطة 35، بينما لاتزال تحتل كولومبيا الترتيب السادس بـ22 نقطة ولم تفز منذ 6 جولات.

وقدم منتخب "لوس كافيتيروس" واحدة من أفضل مبارياته أمام الأرجنتين، وتقدم بهدف (ق24) سجله نجم ليفربول، لويس دياز، ليصبح بذلك هداف التصفيات برصيد سبعة أهداف، متفوقا على نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، والبوليفي ميجل تيرثيروس ولكل منهما ستة أهداف.

كما أصبح دياز أول لاعب كولومبي يسجل في الأرجنتين بالتصفيات منذ أن فعل ذلك كارلوس "بيبي" فالديراما في 1997 في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في لا بومبونيرا.

ورغم معاناة الأرجنتين بحثا عن التعادل، إلا أن لاعبها إنزو فرنانديز تعرض للطرد المباشر (ق71) بسبب تدخله العنيف ضد اللاعب كيفن كاستانيو.

بعدها قرر مدرب "الألبيسيليستي" ليونيل سكالوني، تغيير نجم المنتخب ميسي وإدخال إزيكييل بالاسيوس بدلا منه (ق77).

لكن ورغم أن كولومبيا كانت الأقرب لحسم النقاط الثلاثة، خطف تياجو ألمادا هدف التعادل وسط جماهير منتخب بلاده (ق81).

وستقام الجولة المقبلة من التصفيات في سبتمبر المقبل وخلالها ستستقبل الأرجنتين منتخب فنزويلا بينما ستستضيف كولومبيا منتخب بوليفيا.