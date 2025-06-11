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أحمد جودة - القاهرة -

عاد منتخب أوروجواي إلى درب الانتصارات بعد غياب دام 6 أشهر، بفوزه على فنزويلا (2-0) في مباراة ضمن الجولة 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليقترب بذلك من التأهل من المونديال.

أوروجواي تفوز على فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

بعد فوزه بمباراة واحدة فقط من آخر 12 مباراة خاضها ما بين هذه التصفيات وبطولة كوبا أمريكا العام الماضي، احتفل فريق المدرب مارسيلو بييلسا على أرضه فجر اليوم الأربعاء، ووضع حدا لصحوة المنتخب الفنزويلي الذي حقق الفوز في آخر جولتين.

أحرز رودريجو أجيري (ق43) وجيورجيان دي أراسكايتا (ق47) هدفين منحا منتخب (لا سيليستي) انتصارا رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع بالتصفيات، ليضع قدما في نهائيات المونديال، الذي يستضيفه كندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل جولتين من نهاية التصفيات.

في حين تجمد رصيد (لا فينوتينتو) عند 18 نقطة بالمركز السابع ولا يزال في منطقة الملحق، على الرغم من أنه فقد الفارق الذي كان يبتعد به عن بوليفيا (لديها 18 نقطة) عندما تغلب عليها مساء يوم الجمعة الماضي.

بهذا الانتصار ينهي (لا سيليستي) صياما عن الفوز استمر 207 أيام، ويخطو خطوة كبيرة نحو كأس العالم، مُبددا شبح الأداء الضعيف لفريق بييلسا في المباريات السابقة.

وسيختتم منتخب فنزويلا التصفيات بزيارة الأرجنتين، متصدرة الترتيب برصيد 35 نقطة، قبل أن يستضيف كولومبيا.