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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم هيرفي رينار عن قائمة الفريق المشاركة في الكأس الذهبية 2025 (كونكاكاف) التي ستقام خلال الفترة 14 يونيو 2025 وحتى 6 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

25 لاعبا في قائمة المنتخب السعودي المشاركة في الكأس الذهبية

وضمت قائمة رينار 25 لاعبا هم: نواف العقيدي، وأحمد الكسار، وعبدالرحمن الصانبي، وحسن كادش، وعبدالله مادو، وعبدالإله العمري، ومحمد بكر، ومهند الشنقيطي، وسعود عبدالحميد، ونواف بوشل، وعلي مجرشي، وعلي الحسن، ومختار علي، وفيصل الغامدي، وعلي الأسمري، وزياد الجهني، وعبدالرحمن العبود، وهمام الهمامي، وأيمن يحيى، وعبدالله آل سالم، ومهند آل سعد، وتركي العمار، ومروان الصحفي، وصالح الشهري، وفراس البريكان.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات الكأس الذهبية 2025، إلى جانب منتخبات أمريكا، هايتي، ترينداد وتوباجو.