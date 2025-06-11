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أحمد جودة - القاهرة -

عزز منتخب كوستاريكا لكرة القدم صدارته للمجموعة الثانية بتصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بفوزه على منتخب ترينداد وتوباجو 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش).

منتخب كوستاريكا يفوز على ترينداد وتوباجو في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة للمونديال

وسجل هدفي منتخب كوستاريكا جايلاند ميتشيل ووارن مادريجال في الدقيقتين 23 و38، في المقابل سجل هدف ترينداد وتوباجو ليفي جارسيا في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة طرد ألفين جونز لاعب ترينداد وتوباجو في الدقيقة 76.

ورفع منتخب كوستاريكا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب ترينداد وتوباجو عند سبع نقاط في المركز الثاني.

وفي منافسات المجموعة الأولى، فاز منتخب هوندوراس على أنتيجوا وبربودا 2 / صفر.

وفي المجموعة الثالثة، فاز منتخب كوراكاو على مضيفه هاييتي 5 / 1، وسانت لوسيا على باربادوس 2 / 1.

وفي المجموعة الرابعة، فاز منتخب جواينا على مونتيسرات 3 / صفر، وبنما على نياكاراجوا 3 / صفر.

وفي المجموعة الخامسة، فاز منتخب جمهورية الدومينيكان على دومينيكا 5 / صفر، وجامايكا على جواتيمالا 3 / صفر.

وفي المجموعة السادسة، فاز منتخب بورتو ريكو على سانت فنسنت والجرينادين 2 / 1، وتعادل منتخب السلفادور مع سيورينام 1/1.