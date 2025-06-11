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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأرجنتيني ريكاردو جاريكا رحيله عن تدريب منتخب تشيلي، بعد الهزيمة 2-0 أمام بوليفيا في الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاريكا يرحل عن تدريب تشيلي بعد الهزيمة أمام بوليفيا

وقال جاريكا، الذي بدا عليه التأثر والحزن وبصوت منخفض "عقدنا اجتماعا في غرفة الملابس مع المسؤولين، ثم مع اللاعبين والبعثة. أبلغناهم بأننا نريد تخفيف هذا الضغط. حاولنا القتال حتى النهاية. أود أن أشكر الجميع على الدعم".

وأدلى المدرب بتصريحات صحفية بعد المباراة التي أقيمت في مدينة إل ألتو، وقال في مؤتمر صحفي إن إقصاء منتخب تشيلي من التصفيات يمثل "ضربة قوية" له وللمنتخب، لكنه أكد أن "تشيلي ستنهض من جديد".

وبعد الخسارة أمام بوليفيا (0-2)، عقد جاريكا اجتماعا مع رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم، بابلو ميلاد، وسكرتير الاتحاد، خورخي يونجي، في غرفة تبديل الملابس في ملعب "فيلا إنخينيو"، حيث تم الإعلان رسميا عن رحيله.

وقال المدرب الأرجنتيني "شعرنا دائما بالدعم طوال إقامتنا في تشيلي، وأود أن أشكر اللاعبين والمسؤولين على دعمهم لنا حتى النهاية. أؤكد أنه لم تكن هناك أي مشاكل مالية، ولم أقم مطلقا بمقاضاة أي جهة في مسيرتي".

وأضاف "للأسف، لم نحقق النتائج في لحظة معينة، وتشيلي اليوم في وضع لا يتمناه أحد. وبالنسبة لي، وبكل خبرتي، فهي ضربة قاسية كذلك، وعلي أن أتعافى منها، مثلما يجب أن يتعافى منتخب تشيلي في المستقبل".

يذكر أن المدرب البالغ من العمر 67 عاما تولى تدريب منتخب تشيلي في يناير 2024، حين كان المنتخب في المركز الثامن برصيد خمس نقاط حققها المدرب السابق إدواردو بيريزو بعد خمس مباريات فقط.

وخلال فترته، لم يتمكن جاريكا سوى من إضافة خمس نقاط أخرى من أصل 30 ممكنة، حيث خسر سبع مباريات من أصل عشر قاد فيها المنتخب، وتمتلك تشيلي ثاني أضعف هجوم في أمريكا الجنوبية بتسجيلها تسعة أهداف فقط.