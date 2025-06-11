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أحمد جودة - القاهرة -

سيغيب الجناح البرازيلي فينيسيوس عن مواجهة تشيلي المقررة في سبتمبر القادم في الجولة السابعة عشر وقبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بسبب العقوبة.

فينيسيوس يغيب عن البرازيل خلال مواجهة تشيلي

وتلقى فينيسيوس بطاقة صفراء في الدقيقة 28 من مواجهة باراجواي التي فازت بها البرازيل بهدف نظيف من توقيع مهاجم ريال مدريد، مساء أمس في الجولة السادسة عشر من التصفيات.

وعلى أي حال، ستخوض البرازيل المباراة القادمة أمام تشيلي، التي تعرضت للإقصاء بالفعل، وهي تحمل بطاقة التأهل لكأس العالم، حيث ضمنت مقعدها بفوزها مساء أمس على باراجواي.

وبعد مواجهة تشيلي، ستختتم البرازيل مشوارها في التصفيات أمام بوليفيا في الجولة الأخيرة التي ستقام أيضا في سبتمبر القادم.