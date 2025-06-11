نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد، يوم 15 يونيو الجاري الموافق الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب روز باول.

ويتواجد فريق باريس سان جيرمان، في المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، مع كلا من بوتاجوفو، وسياتل ساوندرز، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

ويمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD باعتبارها الوكيل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.