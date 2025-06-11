نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من متابعين كرة القدم؛ عن القنوات الناقلة للمباراة التاريى التي بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي وذلك في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، يوم 15 يونيو الجاري في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد "هارد روك".

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، مع كل من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن قنوات mbc masr وقنوات bein Sports القطرية، أعلنت إذاعة مباراة الاهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، وسيتم بثها عبر قناة mbc Action.