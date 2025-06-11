نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أوكلاند سيتي، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

ويقع فريق بايرن ميونخ في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية؛ مع كلا من فرق أوكلاند سيتي، وبنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى بوكا جونيورز.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي، يوم 15 من شهر يونيو الجاري، الموافق الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.