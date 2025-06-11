برشلونة يفتح باب الرحيل أمام مدافعه الشاب جيرارد مارتن وسط اهتمام إنجليزي متزايد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن مستجدات هامة تخص مستقبل مدافع نادي برشلونة الشاب، جيرارد مارتن، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالحصول على خدماته.

برشلونة يفتح باب الرحيل أمام نجمه الشاب جيرارد مارتن

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن إدارة برشلونة باتت منفتحة بشكل واضح على فكرة بيع مارتن هذا الصيف، شريطة تلقي عرض مالي مناسب تتجاوز قيمته حاجز الـ12 مليون يورو. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي النادي إلى تحقيق التوازن المالي وإفساح المجال أمام تعاقدات جديدة ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي ولفرهامبتون وبورنموث الإنجليزيين دخلا بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب الشاب. ويأتي اهتمام ولفرهامبتون تحديدًا في إطار سعيه لتعويض الرحيل المتوقع لظهيره الأيسر الجزائري ريان آيت نوري، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى مانشستر سيتي في صفقة تقدر بـ40 مليون يورو.

من جهة أخرى، يطمح نادي بورنموث، بقيادة المدرب الإسباني أندوني إيراولا، إلى ضم جيرارد مارتن كخيار مثالي لتعويض الظهير المجري ميلوس كيركيز، الذي تدور حوله أنباء قوية عن قرب انضمامه إلى ليفربول.

وفي ظل هذه العروض المحتملة، تبدو إدارة برشلونة منفتحة على بيع اللاعب، لا سيما أن مارتن لا يعد من الركائز الأساسية للفريق الأول في الوقت الحالي، ومع وجود عدد من الأسماء التي تغطي مركزه داخل التشكيلة.

تجدر الإشارة إلى أن جيرارد مارتن يشارك حاليًا في تدريبات منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، ضمن التحضيرات لبطولة كأس أمم أوروبا للشباب. ويتوقع المراقبون أن تؤدي مشاركته في البطولة الأوروبية إلى رفع قيمته السوقية، خصوصًا في ظل المتابعة الدقيقة التي تحظى بها هذه البطولة من قبل كشافي الأندية الكبرى.