نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يكشف عن عروض مغرية ويفتح الباب لرحيله عن الأهلي: "لو الأهلي مش عايزني.. همشي وأرتاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تلقيه عروضًا مالية ضخمة من أندية في دول مختلفة، مؤكدًا أن مستقبله لا يزال مفتوحًا وأنه مستعد لاتخاذ أي قرار يخدم مصلحته الشخصية والمهنية، مع احترامه الكامل لكيان النادي الأهلي.

حسين الشحات يكشف عن عروض مغرية ويفتح الباب لرحيله عن الأهلي

وفي تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "أون سبورت"، أوضح الشحات: "تلقيت خلال الفترة الماضية عروضًا خيالية من أكثر من دولة، ولا أعلم ما الذي قد يحدث في المستقبل. لقد حققت مع الأهلي العديد من البطولات والإنجازات، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت. إذا قرر النادي أنه لم يعد بحاجة لي، سأرحل بكل احترام لأمنح نفسي بعض الراحة الذهنية".

وأشار الشحات إلى حجم الضغوط التي يعيشها اللاعب داخل أسوار القلعة الحمراء، قائلًا: "اللعب في النادي الأهلي مسؤولية ضخمة، والضغوط فيه تكون يومية ومستمرة. أحيانًا يشعر اللاعب بالحاجة إلى الابتعاد قليلًا عن هذه الضغوط ليستعيد توازنه. إذا لم تكن هناك رغبة من النادي في استمراري، فسأنظر في العروض الأخرى التي أملكها حاليًا".

وتحدث الشحات بصراحة عن العروض المحلية التي وصلته، موضحًا موقفه منها: "عندي بالفعل عروض من أندية داخل مصر، لكني حسمت قراري في هذا الشأن: لن ألعب لأي نادٍ مصري آخر غير الأهلي. الاحترام والتقدير للجميع، لكن لو خرجت من الأهلي ستكون وجهتي خارج البلاد".

وفي ختام حديثه، تطرق إلى الجوانب المالية التي تؤثر على اللاعبين، مؤكدًا: "فيه أندية متوسطة خارج الأهلي بتدفع مبالغ أكبر من اللي بياخدها لاعبو الأهلي، والناس مش بتشوف ده، واللي ما يعرفش الحقيقة يفتكر إننا بنعيش في رفاهية، لكن لاعيبة الأهلي فعليًا (غلابة) بسبب المسؤوليات وحجم الضغوط اللي بنواجهها يوميًا".