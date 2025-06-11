حسين الشحات يهنئ بيراميدز والزمالك: تتويجات مستحقة ومبروك للجميع

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، عن تقديره وتهنئته لنادي بيراميدز بعد نجاحه في تحقيق إنجاز تاريخي بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مؤكدًا أن الفريق استحق التتويج بعد مشوار مميز في البطولة القارية.

حسين الشحات يهنئ بيراميدز والزمالك

وفي تصريحاته خلال لقائه عبر قناة "أون سبورت"، قال الشحات: "أوجه التهنئة لنادي بيراميدز بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، الحقيقة الفريق قدم مستوى كبير على مدار البطولة، وكان عنده إصرار واضح على الوصول للنهائي وتحقيق اللقب، وبالفعل كانوا على قدر المسؤولية ويستحقوا اللقب عن جدارة".

كما لم يغفل الشحات تهنئة نادي الزمالك بعد فوزه بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، مؤكدًا أن مثل هذه النجاحات تساهم في رفع مستوى التنافس بين الأندية المصرية وتعكس قوة الكرة في البلاد.

وقال في هذا السياق: "مبروك لنادي الزمالك بعد فوزه بلقب كأس مصر، البطولة كانت صعبة والمنافسة كانت قوية، والزمالك قدر يحسمها في النهاية، وأكيد الفوز في مثل هذه المباريات النهائية بيكون له طعم خاص ويحسب للفريق".

واختتم حسين الشحات تصريحاته بالتأكيد على أهمية الروح الرياضية في كرة القدم، مشددًا على أن التهاني والتقدير للفرق المنافسة جزء من أخلاقيات اللعب النظيف وتعكس روح الاحترام بين الأندية.