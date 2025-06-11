تصفيات كأس العالم.. أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل الرسمي في مواجهة باراجواي

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب كورينثيانز بالبرازيل، مواجهة الرابعة إلا ربع بعد قليل، بين المنتخب البرازيلي ونظيره باراجواي، وذلك في إطار مباريات الجولة 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل الرسمي في مواجهة باراجواي

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن تشكيل السيليساو في مباراة اليوم، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، أليكساندرو، ماركينهوس، فاندرسون.

خط الوسط: برونو غيمارايش، رافينيا دياز، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، ماتيوس كونيا، غابرييل مارتينيلي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة Ssc extra 1 السعودية، وذلك بصوت المعلق الرياضي سعد يحيى.

يذكر أن منتخب البرازيل يقع في المرتبة الخامسة برصيد 22 نقطة، بينما يأتي منتخب باراجواي في المرتبة الرابعة برصيد 24 نقطة.