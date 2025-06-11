نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب مفاجئ لميسي عن تدريبات إنتر ميامي قبل موقعة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق إنتر ميامي الأمريكي ضربة غير متوقعة في إطار استعداداته للمباراة الافتتاحية المرتقبة أمام النادي الأهلي المصري، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات الفريق الأخيرة.

غياب مفاجئ لميسي عن تدريبات إنتر ميامي

وفي خطوة أثارت العديد من التساؤلات، غاب قائد الفريق ليونيل ميسي عن الحصة التدريبية التي أجراها إنتر ميامي استعدادًا لمواجهة الأهلي، دون صدور أي بيان رسمي من النادي يكشف عن سبب الغياب أو يوضح ما إذا كان الأمر مرتبطًا بإصابة أو قرار فني أو ظروف شخصية.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المباراة الافتتاحية التي تجمع بين بطل إفريقيا وصاحب الشعبية الجارفة، النادي الأهلي، وفريق إنتر ميامي المدجج بالنجوم وعلى رأسهم ميسي، وذلك في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة (التاسعة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة) فجر يوم الأحد القادم، الموافق 15 يونيو، على أرضية ملعب "هارد روك" الشهير في ميامي.

ويمثل غياب ميسي عن التدريبات في هذا التوقيت الحرج مصدر قلق لجماهير إنتر ميامي، خاصة وأن النجم الأرجنتيني يُعد الورقة الرابحة للفريق، لما يملكه من خبرات كبيرة في البطولات الدولية، وقدرة على صناعة الفارق في المواجهات الحاسمة.

وفي ظل التكتم الإعلامي من إدارة إنتر ميامي والجهاز الفني، تتزايد التكهنات حول جاهزية ميسي للمشاركة في المباراة الافتتاحية، وهو ما يجعل الساعات القليلة المقبلة حاسمة في تحديد موقفه النهائي.

وتُعد مواجهة الأهلي وإنتر ميامي واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في البطولة، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخ الأهلي الطويل في المحافل القارية، إلى جانب النجومية العالمية لميسي ورفاقه في الفريق الأمريكي.