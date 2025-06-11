أحمد سيد زيزو يكشف كواليس ردود أفعال لاعبي الزمالك بعد انتقاله إلى الأهلي.. ويؤكد: جاهز 100% لصناعة المجد مع القلعة الحمراء

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سيد "زيزو"، نجم خط وسط النادي الأهلي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق، عن بعض التفاصيل المتعلقة بفترة انتقاله المثيرة من نادي الزمالك إلى الغريم التقليدي الأهلي، حيث أشار إلى تواصل بعض زملائه السابقين معه بعد إتمام الصفقة، مؤكدًا احترامه للعلاقات التي تجمعه بهم رغم عدم رغبته في ذكر الأسماء.

أحمد سيد زيزو يكشف كواليس ردود أفعال لاعبي الزمالك بعد انتقاله إلى الأهلي

وفي تصريحاته خلال ظهوره على قناة "أون سبورت"، قال زيزو: "بالفعل، بعد انتقالي إلى الأهلي، تواصل معي عدد من لاعبي الزمالك السابقين، لكن مش هقدر أقول مين تحديدًا.. العلاقة بينا كانت طيبة وأتمنى لهم كل التوفيق".

وانتقل زيزو للحديث عن طموحاته الكبيرة مع النادي الأهلي، موضحًا أن مشاركته المرتقبة لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية تمثل لحظة استثنائية في مسيرته الكروية، حيث قال: "دي أول مرة أشارك فيها في بطولة بحجم كأس العالم للأندية، والشعور لا يوصف. أنا مبسوط جدًا ومتحمس بشكل كبير، وطموحي مع الأهلي كبير جدًا، نفسي أحقق بطولات ما قدرتش أحققها قبل كده، وأسعى إني أكون عنصر فعال أساهم في إن الفريق يوصل لأقصى درجات النجاح".

وعن جاهزيته البدنية، أوضح زيزو أنه عمل بجد خلال الفترة الماضية لاستعادة مستواه، خاصة بعد فترة ابتعاد عن المباريات الرسمية، وأضاف: "أنا دلوقتي جاهز بنسبة 100%. خلال الفترة الأخيرة كنت مركز جدًا على الاستعداد البدني، لأني كنت عارف إني مش بلعب مباريات، فكنت بتمرن كتير جدًا، حتى أكتر من الطبيعي، لأن كان عندي تخوف من إني أكون بعيد عن رتم المباريات".

وأردف موضحًا أنه تجاوز هذا التخوف بشكل مطمئن من خلال المشاركة في مباراة باتشوكا المكسيكي، قائلًا: "الحمد لله، ظهوري في مباراة باتشوكا كان مطمئن جدًا بالنسبة لي، رغم إننا كنا جايين من سفر طويل دام 24 ساعة تقريبًا، ومن غير تمرين، لكن ظهرت بشكل كويس وكنت أفضل من اللي كنت متوقعه لنفسي".

وختم زيزو حديثه بالتأكيد على رغبته القوية في تقديم الإضافة الفنية المطلوبة داخل صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن تركيزه الكامل منصب حاليًا على المنافسة وتحقيق الإنجازات مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.