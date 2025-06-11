بوسكيتس يشيد بالنادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة ويؤكد: مواجهة بطل إفريقيا شرف كبير وبداية قوية لمونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب سيرجيو بوسكيتس، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن حماسه الكبير لخوض المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 أمام النادي الأهلي المصري، مؤكدًا أن هذه المواجهة تمثل تحديًا كبيرًا وفرصة مثالية لبداية مشرفة للفريق الأمريكي على أرضه ووسط جماهيره.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد يوم 14 يونيو 2025، حيث يلتقي الأهلي المصري بخصمه إنتر ميامي الأمريكي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة (الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة)، على أن تقام المباراة على أرضية أحد الملاعب البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض النادي الأهلي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلًا من إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، إضافة إلى فريق بالميراس البرازيلي، ما يمنح المجموعة طابعًا قويًا وتنافسيًا.

بوسكيتس يشيد بالنادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة

وفي تصريحاته التي نقلتها القناة الأولى، قال بوسكيتس: "أنا سعيد للغاية لأننا سنبدأ مشوار كأس العالم للأندية بمواجهة فريق كبير بحجم الأهلي، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا في المشاركات القارية والدولية، ويُعد النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في قارة إفريقيا، وهذا يعكس قيمة اللقاء وأهميته".

وأضاف النجم الإسباني المخضرم: "التواجد في هذه البطولة العالمية شرف كبير لأي لاعب، إنها فرصة نادرة تجمع الأندية الكبرى من مختلف القارات. بالنسبة لنا كلاعبين، فإن خوض هذه المنافسات على أرضنا ووسط جماهيرنا يجعل الأمر أكثر تميزًا، وسنقاتل من أجل عبور دور المجموعات وتقديم أفضل أداء ممكن".

وتابع بوسكيتس حديثه مشيرًا إلى أهمية وجود ليونيل ميسي إلى جانبه في الفريق، مؤكدًا على تأثيره الكبير داخل الملعب، وقال: "الجميع يعرف من هو ميسي، بالنسبة لي، لا يوجد لاعب آخر يمكن مقارنته به من حيث المهارات والإبداع في أرض الملعب. كل لحظة ألعب فيها إلى جواره أشعر بأنني أستمتع بكرة القدم حقًا، إنه لاعب فريد ولا يتكرر".

وختم بوسكيتس تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه يطمح لتقديم نسخة قوية في البطولة، وتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم إنتر ميامي، خاصة في ظل الدعم الجماهيري المتوقع داخل الولايات المتحدة.