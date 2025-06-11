نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفانتينو يعبر عن سعادته بمشاركة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 ويشيد بجماهيره العظيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سعادته الكبيرة بمشاركة النادي الأهلي المصري في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد لعام 2025، وذلك خلال تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها قبيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح البطولة.

إنفانتينو يعبر عن سعادته بمشاركة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

ويستعد الأهلي لخوض المباراة الافتتاحية في البطولة العالمية، والتي ستجمعه بإنتر ميامي الأميركي، فجر الأحد المقبل، على ملعب "هارد روك" الشهير في الولايات المتحدة.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى من البطولة إلى جانب فرق إنتر ميامي الأميركي، وبورتو البرتغالي، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي، في مجموعة قوية تمثل تنوعًا قاريًا فريدًا.

وفي تصريحاته التي نقلتها "قناة الأهلي"، قال إنفانتينو: "بلا شك، إنه لشرف عظيم أن يفتتح فريق عريق مثل النادي الأهلي منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد. الأهلي ليس فقط نادٍ ناجح على الصعيد المحلي، بل هو مؤسسة رياضية ذات تاريخ حافل بالأمجاد والبطولات، إذ يُعد النادي الأكثر تتويجًا في القارة الإفريقية. كما يتمتع بقاعدة جماهيرية هائلة تمتد عبر قارات العالم، وهؤلاء المشجعون هم بالفعل مصدر فخر وإعجاب".

وأكد رئيس الفيفا أن هذه المباراة الافتتاحية ستشكل علامة فارقة في تاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى أن مشاركة الأهلي في هذه اللحظة الفارقة تضيف الكثير من الزخم والأهمية للبطولة، حيث قال: "إنها لحظة تاريخية في عالم كرة القدم، والمباراة الافتتاحية لهذا الحدث العالمي ستُكتب في سجلات اللعبة، ويكفي أن الأهلي طرف فيها ليمنحها بعدًا خاصًا. أشعر بالسعادة لجميع أصدقائي في مصر، ولكل المنتمين إلى النادي الأهلي، وأنا أتطلع بشوق لمتابعة هذه المواجهة".

وتطرق إنفانتينو إلى الحديث عن جماهير الأهلي، مشيدًا بشغفهم الفريد وانتمائهم الكبير للنادي، قائلًا: "جماهير الأهلي لا تُشبه أي جماهير أخرى، فالنادي بالنسبة لهم ليس مجرد كيان رياضي، بل هو نمط حياة. لقد سبق لي زيارة النادي الأهلي بنفسي، ولمست عن قرب الحماس والإخلاص من مشجعيه. هؤلاء هم من صنعوا تاريخ هذا النادي العريق، وهم أنفسهم من سيواصلون كتابة فصول المستقبل. هذا الولاء الكبير يجعل حتى من لا يشجع الفريق يشعر بالانتماء إليه عندما يشاهد حماس جمهوره".

واختتم رئيس الاتحاد الدولي حديثه برسالة موجهة لجماهير الأهلي، داعيًا إياهم للحضور ودعم فريقهم في هذا الحدث العالمي، قائلًا: "هيا أيها الشباب، تعالوا إلى الولايات المتحدة، وعيشوا هذه اللحظات المميزة، ادعموا فريقكم واستمتعوا بمنافسات هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم للأندية، فهي تُقام للمرة الأولى بهذا الشكل، وستكون بطولة رائعة بكل المقاييس".