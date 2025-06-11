نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف جراديشار من المشاركة في أول مباراة بكأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف نيش جراديشار نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مباراة إنتر ميامي الأمريكي، ببطولة كأس العالم للأندية.

موقف جراديشار من مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كشف لنا مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف جراديشار من المشاركة في مباراة إنتر ميامي ".

وأضاف:" جراديشار جاهز لمباراة إنتر ميامي، وشارك في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي أمس الثلاثاء".

وأتم:" جراديشار كان اشتكى من آلام في القدم، بعدما شارك في مباراة باتشوكا الودية، ولكنه جاهز بنسبة كبيرة للمشاركة في مواجهة باتشوكا ".