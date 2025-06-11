روما ـ أ.ف.ب: رفض المدرب المخضرم الايطالي كلاوديو رانييري عرضا لتولي قيادة منتخب بلاده خلفا للوتشانو سباليتي الذي غادر منصبه غداة فوز «أتزوري» على مولدوفا في التصفيات الأوروبية لمونديال 2026. وقال رانييري لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) «أشكر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا على هذه الفرصة، إنه شرف عظيم، ولكن بعد دراسة متأنية، قررت البقاء تحت تصرف روما بالكامل في مهامي الجديدة». وأضاف «عائلة فريدكين (المالكة لروما) منحتني دعمها الكامل ومساندتها لأي قرار أتخذه فيما يتعلق بالمنتخب الوطني، لكن هذا قراري وحدي».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.